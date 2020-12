Una scossa di terremoto di 3,3 gradi della scala Richter è stata registrata a poca distanza dal comune di Castellerano, in provincia di Reggio Emilia.

Paura in provincia di Reggio Emilia, dove nella mattinata del 13 dicembre una scossa di terremoto di 3,3 gradi della scala Richter è stata registrata a poca distanza dal comune di Castellerano, sul confine con la provincia di Modena. Per il momento non si registrano danni a cose o persone, anche se molti residenti delle zone interessate dal sisma hanno avvertito distintamente il fenomeno tellurico, il quale ha avuto un ipocentro a 29 chilometri di profondità nel sottosuolo.

Terremoto a Reggio Emilia

Stando ai dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro del terremoto è stato registrato a circa tre chilometri a Nord del comune di Castellerano.

Secondo le testimonianza pervenute, soprattutto attraverso i commenti pubblicati sui social network, il sisma sarebbe stato avvertito anche nel capoluogo Modena, specialmente nei piani alti delle abitazioni, ma anche nei comuni di Fiorano, Scandiano e Sassuolo, quest’ultima a soli quattro chilometri dall’epicentro.

La scossa del 13 dicembre segue di poche settimane quella registrata lo scorso 25 novembre sempre in Emilia-Romagna, ma nella provincia di Piacenza.

In quell’occasione la scossa aveva una magnitudo di soli 2 gradi, ma un ipocentro situato a nove chilometri di profondità nel sottosuolo. Anche in quel caso tuttavia, non si registrarono danni a cose o persone.