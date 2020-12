Antonella Viola: “Terza ondata? Servono misure molto restrittive”

“Arriverà una nuova ondata? La domanda giusta è: come usciremo dalla seconda? A dirlo l’immunologa Antonella Viola su Facebook.

Dobbiamo veramente pensare ad una terza ondata? Su questo aspetto ha posto l’attenzione l’immunologa Antonella Viola che su Facebook nel corso della rubrica “Una domanda al giorno”. L’esperta ha infatti puntualizzato che è necessario instaurare dei provvedimenti chiari e tempestivi piuttosto che mettere in campo quelle che l’immunologa Antonella Viola ha definito “mezze misure”.

Non solo. l’immunologa ha precisato che tali misure dovrebbero essere programmabili nel tempo piuttosto che modificate ogni settimana.

Infine un monito precisando che: “il problema non è causato da chi rispetta le regole, ma da chi continua a infischiarsene”. Parole forti che sono arrivate dopo l’elevato numero dei contagi che è stato riscontrato nella giornata di 13 dicembre. Solo nelle ultime 24 sarebbero stati infatti registrati ben 18.000 nuovi casi di Covid.

Antonella Viola: “Servono misure restrittive”

“Arriverà la terza ondata? Io credo che la domanda giusta sia: stiamo davvero uscendo dalla seconda? I contagi sono ancora alti, così come è inaccettabile il numero di decessi giornaliero”.

A dirlo l’immunologa Antonella Viola su Facebook nell’ambito nel corso della rubrica “una domanda al giorno”.

L’esperta ha poi commentato le misure attuate dal governo: “Cosa non è ancora chiaro nel fatto che le mezze misure, anche se protratte nel tempo, non funzionano? Che chiudere per mesi dalle 18:30 in poi non risolve nessun problema? E che è inutile scagliarsi contro le persone che fanno quello che è lecito fare? Servono misure molto restrittive e tempestive che siano programmabili nel tempo piuttosto che mezze misure che cambiano di settimana in settimana”.