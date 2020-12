Un semplice gesto di affetto per il compleanno del suo papà ricoverato. L’accorato appello di una figlia non è passato inosservato.

Il papà si trova in ospedale a causa del Covid-19 e così la figlia ha lanciato un appello tramite social network per festeggiare il compleanno del 78enne ricoverato.

Il compleanno del papà

Una richiesta semplice dal grandissimo significato è quella fatta su Facebook da una donna residente a Monza per suo padre che ha compiuto 78 anni in ospedale.

L’uomo è infatti ricoverato presso il nosocomio di Vimercate a causa del Covid-19 e proprio per questo sua figlia Morena ha chiesto aiuto alla Rete.

Ecco un estratto del suo post. “Ho bisogno dell’aiuto di tutti, potete condividere il mio appello? Sto cercando qualcuno che lavori all’ospedale di Vimercate – ha scritto la donna su Facebook – nel reparto Rosa Bianca dove è ricoverato il mio papà! Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma domani, 13 dicembre, è il compleanno del mio papà Salvatore, letto 291, per insufficienza respiratoria da Covid.

Vorrei chiederti di fargli una carezza da parte mia e da tutta la sua famiglia”.

LEGGI ANCHE: La storia di un figlio che chiede la bombola di ossigeno per il papà

La risposta all’appello

Immediatamente il post è stato condiviso su tantissimi gruppi e proprio grazie alla Rete il sogno si è realizzato. Il messaggio non è rimasto nel dimenticatoio social, anzi. Medici e infermieri del nosocomio di Vimercate hanno scritto alla donna per rassicurarla.

La gioia è stata veramente tanta al punto che la donna ha inteso ringraziare il personale sanitario. “Il mio desiderio di portare una carezza a papà è stato enormemente esaudito! Ora aspettiamo che torni a casa, che tutto questo finisca alla svelta, per lui e per tutti, allora sì che sarà davvero una festa!”.