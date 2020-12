Covid, morto il medico di base Giovanni Ferraro: aveva 55 anni

Giovanni Ferraro, 55 anni, medico di base di Roma, è morto per il covid: il numero totale sale a 259 persone.

Sale ancora, purtroppo, il numero dei medici morti a causa del covid. Sono 259 in tutto e l’ultimo in tal senso è il dottor Giovanni Ferraro, 55 anni, medico di medicina generale operante a Roma, in via Baldo degli Ubaldi, e ricoverato da qualche giorni all’ospedale Cristo Re di Roma per alcuni peggioramenti del suo stato fisico.

Covid, morto il medico Giovanni Ferraro

A rendere pubblica la triste notizia è stata la Federazione nazionale degli ordini dei medici, Fnomoceo, che dall’inizio dell’emergenza tiene il conto dei medici scomparsi a causa del covid in Italia. Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, ha così commentato la vicenda: “È il tempo del dolore e del distacco, ma è anche il momento di individuare ed eliminare i rischi.

Per ogni medico che muore – aggiunge – oltre al dolore umano dei familiari, degli amici, dei pazienti, ci sono 1500 persone che si trovano senza il loro medico di famiglia, reparti d’ospedale che si trovano senza uno specialista. Dobbiamo porre fine a questa strage, straziante per noi e che costituisce una ferita per tutto il Servizio Sanitario Nazionale”.

Un’Italia che sembra divisa ancora una volta nell’affrontare questa emergenza. Da un parte i medici e gli esperti virologi che chiedono alle persone di non uscire, di restare in casa ed evitare il più possibile assembramenti e visite ai parenti più deboli, dall’altra i cittadini che intasano le vie dello shopping alla ricerca dei regali di Natale e i molti che, con i locali chiusi alle 18, hanno semplicemente anticipato l’orario della cosiddetta movida.