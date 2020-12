Covid, Pregliasco: “Nuove restrizioni necessarie”

Le parole di Fabrizio Pregliasco sulla situazione della pandemia e le possibili nuove restrizioni.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, ha spiegato che sono necessarie nuove restrizioni per riuscire a contenere la pandemia da Coronavirus. Queste restrizioni dovrebbero essere messe in vigore soprattutto nei giorni maggiormente a rischio di assembramenti dovuti allo shopping natalizio.

Pregliasco sul Covid

“Disporre nuove restrizioni a questo punto sarà necessario” ha spiegato Fabrizio Pregliasco, riferendosi anche a questo periodo precedente alle feste. La decisione su un eventuale nuovo lockdown, però, sarà sicuramente “politica“, ma il virologo inizia ad essere sempre più preoccupante vedere la folla riversata in molte strade e piazze delle varie città italiane durante i primi giorni di libertà ritrovata. “Non va bene. É davvero fondamentale arrivare a dover stringere un po’, se no fra 15 giorni ci ritroviamo con effetti pesanti” ha spiegato il virologo all’Adnkronos Salute.

In questi giorni, in cui molte regioni sono riuscite ad ottenere un po’ più di libertà rispetto a prima, sono state mostrate immagini delle città davvero piene di persone in strada.

Il rischio, come confermato da Pregliasco, è che questa Italia tornata ad essere quasi tutta “gialla“, in previsione delle feste, possa portare ad un nuovo aumento dei contagi da Coronavirus. Durante la prima domenica di maggiore libertà a Milano, per esempio, la folla è stata davvero incredibile.

“É stato un eccesso. É vero che nessuno ha fatto niente di illegale ma così, tutti insieme appassionatamente non va bene. E se non c’è la responsabilità di ognuno finisce che bisogna arrivare a dare delle regole” ha dichiarato il medico. Pregliasco ha spiegato che sicuramente le modalità le deve definire la politica, ma per non rendere ogni sforzo completamente vano è molto importante mettere nuovi paletti.