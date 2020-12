Meteo 15 Dicembre: torna il sole e temperature in aumento

Il 15 dicembre sarà una giornata di pausa dall'inverno, con il sole e le temperature in aumento.

Le previsioni meteo di martedì 15 dicembre e della settimana appena iniziata svelano che avremo finalmente delle giornate di pausa dal freddo inverno. Il quadro meteorologico, nelle prossime ore, sarà caratterizzato dalla stabilità atmosferica, nonostante la nebbia e qualche pioggia.

Meteo 15 Dicembre

Da martedì 15 dicembre le uniche piccole insidie che rovineranno questa pausa dall’inverno saranno dovute a banchi di nebbia sulla Val Padana, nelle vallate interne del Centro e qualche pioggia in arrivo al Nord-Ovest. Il 15 Dicembre al Nord il cielo sarà coperto, con locali nebbie al Nord-ovest e nevicate isolate sui rilievi centro-occidentali. Cielo coperto anche al Centro durante la mattinata di martedì, ma in seguito ci saranno delle schiarite.

Al Sud, invece, sarà una giornata di bel tempo, con sole e temperature in aumento. Già nella giornata di domani si registrerà una maggiore presenza delle nebbie sulla Val Padana, ma anche un cielo particolarmente coperto al Nord e sulle regioni tirreniche centrali.

Durante la serata potrebbe verificarsi qualche precipitazione al Nord-ovest. Nella giornata di mercoledì 16 dicembre al Nord ci sarà il cielo coperto con piogge sparse, al Centro ci saranno piogge soprattutto in Toscana e al Sud continuerà ad esserci il cielo sereno e il sole.

Per mercoledì è prevista qualche debole pioggia sulla Toscana e sulla Liguria, ma per il resto il tempo sarà stabile e soprattutto soleggiato sulla maggior parte delle Regioni. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi fino a 15-18 gradi al Centro-Sud e non oltre i 10-11 gradi al Nord. Con l’aumento delle temperature aumenterà anche il pericolo di valanghe sulle Alpi, in modo particolare sui settori dolomitici.

Il tempo stabile durerà fino a venerdì 18 dicembre, quando si avvicinerà una nuova perturbazione.