Un uomo è stato decapitato da un treno che l'ho travolto sui binari dell'Alta Velocità Roma - Firenze.

Un uomo è stato decapitato sui binari da un treno dell’Alta Velocità tra Capena e Gallesenella tratta Roma-Firenze. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 13 dicembre, e vedrebbe coinvolta una persona della quale si sa ancora molto poco.

È ipotizzabile pensare che si tratti di un senso tetto in cerca di un rifugio, fermatosi in un punto quanto mai sbagliato visto l’esito di questa storia. L’uomo era sui binari e il macchinista non avrebbe fatto in tempo a frenare. Il colpo viene descritto come molto violento e purtroppo fatale per la vittima. Per cercare di chiarire la dinamica dei fatti sul posto è intervenuto la Polizia Ferroviaria e quella Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso.

L‘incidente ha provocato degli inevitabili rallentamenti nella circolazione ferroviaria.

Uomo decapitato sui binari del treno

La salma dell’uomo decapitato sui binari del treno è stata trasferita in obitorio per essere messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che provvederà a predisporre un’autopsia e anche ad identificare la vittima.

Per quanto riguarda invece il traffico ferroviario, la circolazione è ripresa alle 9:04 di questa mattina, 14 dicembre.

A renderlo noto è Trenitalia che informa inoltre che i treni viaggiano con un ritardo fino a 60 minuti e che il traffico lungo la linea ferroviaria interessata dall’incidente è stato sospeso intorno alle ore 4:30. Sono 3 i treni direttamente coinvolti, mentre sono 22 i treni instradati sulla linea Lenta tra Roma e Orte e 5 i treni parzialmente cancellati.