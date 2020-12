La figlia è positiva al covid e la mamma la abbandona in ospedale: arrestata dopo oltre un mese.

Una donna ha abbandonato nelle scorse settimane la figlia neonata in ospedale perchè questa era risultata positiva al covid. La piccola è stata lasciata nell’ospedale dei Bambini di Palermo dove, tra l’altro, era stata condotta da due zie, o presunte tali.

Dopo qualche sporadica visita, la mamma non si è mai più presentata al nosocomio e per questo è stata arrestata a Catania con l’accusa di abbandono di minore. La Procura di Palermo aveva avviato un’indagine sul caso, con il gip Piergiorgio Morosini che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e del sostituto Maria Rosaria Perricone che coordinano l’inchiesta. Dopo giorni di ricerca è stato possibile individue la donna.

La neonata è nel frattempo guarita dal virus ed è stata momentaneamente affidata ad una struttura dei servizi sociali.

Abbandona la figlia positiva al covid

L’indagine della Procura di Palermo ruota tutta intorno a due donne, la mamma della bambina e la zia. Entrambe avevano portato la bambina in ospedale spacciandosi per sue zie, salvo poi sparire nel nulla dopo qualche prima visita.

La domanda a cui dovrà rispondere la mamma delle piccola è sul perchè abbia celato il proprio ruolo di madre della piccola spacciandosi per una parente. Questo aggrava la posizione della donna, perchè crea un elemento indicativo della premeditazione. Entrambe le donne, inoltre, erano state poste in isolamento in quanto positive al covid, ma anche dopo la loro guarigione non si sono presentate in ospedale.

La vicenda è andata avanti per più di un mese, tempo impiegato dalla piccola per negativizzarsi.

La procura dei minori, su segnalazione dell’ospedale, si era già attivata per chiedere al tribunale lo stato di abbandono e procedere all’affidamento della neonata.