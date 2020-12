Gaffe social per Burioni, ma lui cancella il tweet. Immediata la risposta di Luca Bizzarri.

Non è la prima volta che Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, scatena delle polemiche social. Questa volta ha commesso una gaffe in un post su Twitter, che poi ha deciso di cancellare, anche se era troppo tardi.

La risposta di Luca Bizzarri non è mancata.

Gaffe di Burioni

“Meglio Covid-19 della asRoma” ha scritto Roberto Burioni, rispondendo ad un utente su Twitter. Il professore ha cercato di scherzare, ma non ci è riuscito.

Questa battuta infelice non è piaciuta per niente agli utenti e si è subito scatenata una polemica social che lo ha spinto a cancellare il post subito dopo. Ovviamente era troppo tardi, per cui non solo tutti hanno letto la sua frase, ma ha ricevuto anche la risposta di Luca Bizzarri. L’utente in questione si era rivolto a Burioni scrivendo: “Non seguo il calcio ma per il vaccino, per i miei, io posso aspettare, farei il tifo per qualsiasi squadra“.

A questo punto Burioni, che tifa la Lazio, ha cercato senza successo di fare dell’ironia, prendendo di mira la Roma.

La risposta di Luca Bizzarri

Non è la prima volta che Burioni viene criticato dai tifosi romanisti per alcune battute infelici contro la loro squadra. Dopo pochissimo tempo tantissimi utenti lo hanno attaccato per la battuta che ha fatto. “Datevi una calmata, è una battuta” ha scritto Burioni, cercando di calmare la situazione.

Non ci è riuscito. Nella conversazione si è subito inserito anche Luca Bizzarri. “Mi offro gratuitamente (come sempre) come social media manager” ha scritto, sottolineando che il professore non è particolarmente in grado di gestire il suo profilo social. “Lasciamo perdere, sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo. E se scrivevo ‘vecchio’ poi mi crocifiggevano i coetanei” è stata la replica.

Il post è stato poi cancellato.