Coronavirus in Lombardia, 2.404 nuovi casi e 114 morti in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 15 dicembre, che sale di 2.404 nuovi casi e 114 decessi.

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 15 dicembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si sono verificati 945 contagi, sono stati registrati 2.404 casi positivi, 114 decessi e 4.721 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 447.011 contagi, 23.991 morti e 347.130 guariti.