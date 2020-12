Crisanti torna a proporre l'istituzione della zona rossa in tutta Italia in vista del Natale, unico modo per lui di limitare i contagi.

Il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti ribadisce il suo suggerimento di un lockown nazionale durante le festività natalizie e dell’introduzione della zona rossa in tutta Italia per cercare di fermare i contagi. La strada da seguire potrebbe secondo lui essere quella di applicare su tutto il territorio misure molto simili a quelle che hanno avuto effetto in Lombardia.

Si tratta di una delle ipotesi al vaglio del governo oltre a quella di limitare la fascia rossa soltanto ai giorni festivi e prefestivi.

Crisanti sulla zona rossa per Natale

Intervistato da Open, l’esperto ha affermato che il ritorno a chiusure generalizzate è l’unico modo con cui è possibile arrestare la diffusione del virus. Le festività da questo punto di vista sono per lui il periodo perfetto per attuarle: tutti quanti sono in famiglia, le scuole sono chiuse e molte persone sono in ferie.

Commentando poi le immagini degli assembramenti nelle grandi città (soprattutto Milano e Torino) nel primo giorno di zona gialla, ha sostenuto che “io quella gente la capisco pure, non ne può più“.

Il problema non sono le persone che si sono spostate, ha spiegato, bensì la mancanza di un sistema di sorveglianza per bloccare le catene di contagio e, una volta finito il lockdown, mantenere i casi a livelli bassissimi se non addirittura eliminarli.

“Si sono spesi miliardi di euro per il cashback. Questi soldi non potevano davvero esser spesi per proteggere l’Italia?”, si è chiesto.

Pur non discutendo dell’eventuale utilità della misura o della sua eventuale priorità, perché si tratta di una scelta politica ed economica, secondo lui non bisognava trascurare la realizzazione di un piano di sorveglianza sul fronte medico-sanitario.