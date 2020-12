L'indice di contagio RT è aumentato e ha raggiunto quota 0,89: gli esperti consigliano di non allentare troppo le misure a Natale.

Mentre domenica 13 dicembre era pari a 0,82 e lunedì 14 a 0,85, martedì 15 dicembre l’indice di contagio Rt è salito a 0,89. A calcolarlo è stato il fisico Roberto Battiston dell’Università di Trento utilizzando tecniche simili a quelle dell’Istituto Superiore di Sanità.

Indice RT salito a 0,89

“Mi sarei aspettato una discesa del parametro, invece è a 0.89. È una notizia non bella e indica che ci troviamo in un fase delicata e che richiede la massima attenzione prima della riapertura delle scuole“, ha affermato.

L’indice misura infatti la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva e il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento.

L’allerta scatta quando è superiore a 1 perché ciò vorrebbe dire che ogni positivo ne ha contagiato almeno un altro. Il dato non va confuso con l’R0 che si riferisce invece al numero di soggetti a cui in media un contagiato trasmette l’infezione.

Nonostante dunque l’ultimo bollettino giornaliero riporti 12.030 casi positivi, l’aumento dell’indice di trasmissibilità induce a non abbassare la guardia. La notizia giunge mentre il governo sta discutendo sulle misure restrittive da adottare nelle vacanze di Natale e potrebbe indurre a non allentare troppo le maglie per scongiurare l’arrivo di una terza ondata, più volte paventato da diversi esperti.

Anche perché il dato dei decessi quotidiani, l’ultimo a diminuire, è ancora alto e, come ha sottolineato Massimo Galli, “riaprire tutto implicherebbe gli spettacoli che abbiamo visto e la certezza di un aumento dei contagi“.