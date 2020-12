La giovane ragazza è caduta da un balcone dell'ottavo piano di una palazzina a Napoli. Le sue condizione sono apparse subito drammatiche.

Una giovane ragazza di 15 anni, di Napoli, è caduta dall’ottavo piano di un balcone. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto la ragazzina. Non si esclude che abbia potuto perdere l’equilibrio in un momento di distrazione. Subito dopo la catastrofe la 15enne è stata trasportata al Pronto Soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

La palazzina dove è accaduto l’incidente si trova in via Pigna, tra i quartieri Vomero-Arenella e Soccavo, nel capoluogo campano.

La ragazzina probabilmente ha perso l’equilibrio forse dopo essersi esposta troppo oltre le barriere del balcone sito all’ottavo piano dell’edificio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per compiere tutti gli accertamenti e capire la dinamica della tragedia.

Non si conosco altri dettagli al momento, se non che l’incidente è avvenuto intorno alle ore 11:00 di martedì 15 dicembre.

La ragazza è stata trasportata in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. La dinamica è ancora da chiarire, ma il salto nel vuoto compiuto dall’ottavo piano ha inevitabilmente fatto percepire la situazione come drammatica. Si attendono ulteriori risvolti per capire come si evolverà la situazione della povera ragazza.