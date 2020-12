A Origgio un uomo si è lanciato dal box auto e la moglie è passata sopra il suo corpo con la macchina senza rendersi conto del corpo esanime.

Tragedia nel Varesotto, dove un uomo è morto, in quello che inizialmente si pensava fosse un incidente, ma che poi si è rivelato essere un suicidio.

Si lancia dal box: la moglie gli passa sopra con l’auto

Nella mattinata di martedì 15 Dicembre, una tragedia ha sconvolto gli abitanti di Origgio, paese alle porte di Varese: un uomo di 77 anni è morto dopo che la moglie gli è passata sopra con l’auto, nel vialetto della loro abitazione, in via Gramsci.

Inizialmente tutto dava l’idea che si trattasse di un incidente: una volta che la moglie si è resa conto di essere passata sopra il corpo del marito, ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118. Arrivati sul luogo dell’incidente e posto in essere tutte le manovre di rianimazione, i soccorritori hanno constatato come per l’uomo non ci fosse nulla da fare, dichiarandone il decesso.

A questo punto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per effettuare i primi rilevamenti, ma ciò che si pensava inizialmente, ossia che l’uomo fosse caduto dal tetto e che poi successivamente la moglie fosse passata sopra il corpo del marito con la macchina, non era esattamente la realtà dei fatti.

Gli uomini della polizia locale infatti, hanno ritrovato accanto al corpo dell’uomo un bigliettino d’addio, firmato dall’uomo. La tesi del suicidio trova sponda nelle ricostruzioni degli agenti, secondo cui l’uomo si sarebbe buttato dalla cima della rampa del box auto, morendo sul colpo. La moglie poi sarebbe passata sopra il suo cadavere con l’auto, non rendendosi conto della situazione.

Spetterà agli uomini della polizia fare maggiore chiarezza sulle cause del suicidio, anche se nulla, secondo le dichiarazioni dei familiari, nei giorni precedenti, lasciava presagire la tragedia.