Mostra ottimismo il virologo Roberto Burioni nell’annunciare i primi dati sull’efficacia del vaccino anti Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica Moderna. Sul suo profilo Facebook, il professore ha infatti affermato che il vaccino dell’azienda statunitense bloccherebbe la trasmissione del Sars-CoV-2 nell’organismo umano.

Un dato che se dovesse essere confermato da ulteriori analisi sancirebbe una netta sconfitta per la pandemia di Covid-19.



Burioni sul vaccino di Moderna

Nel post pubblicato nel pomeriggio del 15 dicembre, Burioni ha dichiarato: “Il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale. Escono dati in continuazione e io devo studiarli perché dopodomani devo fare una lezione ai miei studenti proprio su questi vaccini. Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus. Se il dato è confermato, il virus è finito“.

Successivamente il virologo del San Raffaele di Milano ha diffuso ulteriori dati a conferma dell’efficacia del vaccino di Moderna: “Un’altra immagine storica.

Dai documenti Fda appena rilasciati, ecco l’efficacia contro Covid-19 del vaccino Moderna. Tecnologia simile a Pfizer/BionTech, un trial completamente separato, risultati sostanzialmente identici. Efficacia 94,5%. Ci siamo”. I documenti diffusi dalla Fda aprono dunque la strada al via libera delle autorità americane al vaccino in vista della riunione ufficiale che è stata indetta per il prossimo 17 dicembre.