Il sangue di San Gennaro resta solido: il miracolo di dicembre non si compie.

Il sangue di San Gennaro è rimasto solido nel consueto miracolo del 16 dicembre, lasciando sgomenti i pochi presenti e gli officianti. L’emergenza coronavirus ha imposto che il rito venisse eseguito sull’Altre Maggiore della Cattedrale di Napoli e non nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

L’ampolla è stata prelevata dalla cassaforte e portata sull’altare maggiore della Cattadrale dal monsignor Vincenzo De Gregorio, ma il miracolo laico non si è compiuto. Ora verra riportata nella Cappella alle ore 12:00 e sarà nuovamente ripresa alle 16:30, con la messa che verrà celebrata alle 18:30 nella speranza che il sangue possa questa volta sciogliersi.

La tradizione si rifà a quanto avvenuto il 16 dicembre del 1631, quando una tremenda eruzione del Vesuvio aveva messo in seria difficoltà il territorio campano con la lava che aveva devastato la zona vesuviana ed era arrivata fino alle porte della città di Napoli. I fedeli in quell’occasione avevano rivolto le loro preghiere al protettore della città, San Gennaro per l’appunto, e avevano portato in processione le ampolle con il suo sangue al ponte dei Granili, oggi conosciuto come ponte della Maddalena.

Stando ai racconti di quella giornata tramandati nei secoli, la lava arresto la sua corsa nello stesso momento in cui il sangue del santo si sciolse. Napoli venne risparmiata e iniziò così la tradizione che si è protratta fino a giorni nostri. A testimonianza di quanto avvenuto nel 1631 resta il celebre quadro del pittore Domenico Gargiulo, conosciuto come Micco Spadaro.