Paolo vive in una casa divisa tra due Comuni differenti: secondo le norme del dpcm non potrebbe spostarsi da una stanza all'altra.

La sua casa è divisa tra due Comuni diversi e, se dovesse interpretare alla lettera il dpcm di Natale che impedisce gli spostamenti al di fuori del proprio luogo di residenza, non potrebbe cambiare stanza: è la paradossale situazione in cui si trova Paolo Perina.

Casa divisa tra due Comuni

L’uomo vive in piazza Cunego 5 a Cerro, comune in provincia di Verona. In realtà la metà della popolazione risulterebbe già fuori legge perché amministrativamente dipende dal vicino Bosco Chiesanuova. Ma per Paolo l’ulteriore paradosso è che la sua abitazione si trova proprio a cavallo del confine: alcune delle sue stanze si trovano su un territorio comunale mentre altre in quello limitrofo.

Così, se dovesse interpretare alla lettera le disposizioni governative che vietano gli spostamenti tra comuni nei giorni festivi, non potrebbe spostarsi dalla cucina (Bosco) alla stanza da letto (Cerro). Si tratta ovviamente di uno dei tanti casi limite emersi a seguito dei provvedimenti relativi agli spostamenti tra territori diversi.

Situazione simile ma con ulteriori complicazioni, giunta alle cronache dopo la suddivisione dell’Italia in fasce, è quella del bar ristorante Da Pacetto, diviso non solo tra due comuni ma anche tra due regioni. La struttura, che ospita albergo, bar e ristorante in un unico edificio, si trova infatti tra la frazione nel Comune di Frassinoro (Modena, Emilia-Romagna) e San Pellegrino in Alpe (Lucca, Toscana).

“La macchina con cui prepariamo i caffè è sul suolo emiliano (ndr ai tempi zona gialla), mentre la cassa per pagare è nello spazio incluso già in Toscana (ndr ai tempi zona arancione)“, aveva spiegato il titolare. Una situazione che aveva creato non poco disagio e lasciato i dipendenti nell’incertezza di poter aprire oppure no.