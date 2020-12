La festa per il battesimo diventa un focolaio del coronavirus, contagiata la neonata e la mamma.

Una neonata di Pattada, in provincia di Sassari, Sardegna, è stata contagiata dal coronavirus durante la festa per il suo battesimo. La piccola, di appena 3 mesi, è al momento ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Aou di Sassari, ed risultata positiva insieme alla mamma.

Sono entrambe asintomatiche, ma i medici hanno deciso di tenerle sotto osservazione. Fonti Ansa rivelano che il contagio, come accennato, sarebbe arrivato dalla festa per il battesimo della bambina, alla quale avrebbero partecipato una trentina di persone.

Proprio nel comune di Pattada, con poco più di 3mila abitanti, si è deciso nei giorni scorsi di dare il via ad uno screening di massa, con il fine di individuare gli asintomatici sul territorio e isolarli in maniera opportuna. Su circa 230 tamponi effettuati, 15 sono risultati positivi. Una vera impennata per il piccolo comune che, con l’aggiunta di questi nuovi dati, arriva ad un totale di 30 cittadini positivi.

A casa con il virus c’è anche il sindaco di Pattda, Angelo Sini, anch’esso asintomatico. La crescita dei nuovi casi nella cittadina da lui amministrata, ha spinto il primo cittadino ad emettere un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole, siano esse dell’infanzia, primarie e secondarie, fino al 22 dicembre giorno in cui dovrebbe poi iniziare le vacanze per il periodo natalizio. La scelta dello screening di massa è stata adottata da diversi comuni e centri abitativi in giro per l’Italia, specie quando questi sono costituiti da pochi soggetti e il territorio preso in questione non è di grandi dimensioni.