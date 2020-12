Tragedia nel Trevigiano: donna incinta muore per un malore, deceduto anche il bambino che aveva in grembo.

Una donna di 38 anni, Marina Lorenzon, incinta al nono mese di gravidanza, è morta a seguito di un malore avuto durante un corso prenatale tenutosi martedì 15 dicembre nel Trevigiano. L’immediato intervento dell’elicsoccorso del Suem non è riuscito a salvare la vita della donna così come quella del bambino che portava in grembo.

Stando a quanto riportato dal personale medico, ad ucciderla sarebbe stata un’emorragia causata probabilmente dalla rottura di un aneurisma addominale, ma solo ulteriori analisi potranno dare la certezza di quanto avvenuto.

Dopo l’intervento dell’elisoccorso, la donna è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello dove i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvare il bambino della Lorenzon avvalendosi di un cesareo d’urgenza che, però, non ha cambiato l’esito di questa tragica storia. “Non riesco a crederci: mi aspetto che si risvegli da un momento all’altro”, ha detto Elena, sorella di Marina, in rappresentanza dell’intera famiglia comprensibilmente sotto shock.

A quanto si apprende Marina Lorenzon, dottoressa in in scienze zootecniche, risiedeva a Londra con il compagno, Gerardo De Armas, ed era rientrata in Italia proprio per il parto del piccolo Kaylen. Un modo per stare vicino alla propria famiglia in un momento così importante della sua vita. Fino al giorno del malore non aveva avuto nessun tipo di criticità con la gravidanza. Ora solo l’autopsia potrà chiarire le cause della morte della 38enne.