Dpcm, consentito andare dai congiunti a Natale

Sta per arrivare la probabile decisione di consentire alle persone di raggiungere i congiunti per la cena e il pranzo di Natale.

Il Natale è alle porte e tra un Dpcm e l’altro si cerca di capire cosa si potrà fare e cosa dovrà essere evitato in occasione delle feste. La curva epidemiologica è in discesa, ma bisogna continuare ad avere molta cautela perché si potrebbe andare incontro ad una terza ondata di Covid.

Dpcm: visita ai congiunti a Natale

Il vertice a Palazzo Chigi, tra Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza, riguardo la stretta di Natale, è stato rinviato a domani, 18 dicembre 2020. Uno dei motivi è stata l’impossibilità di Teresa Bellanova di partecipare ad una riunione in tarda serata. Il capo del Governo ha deciso di rinviare alle prossime ore la decisione finale sulle nuove misure che riguardano il periodo delle feste di Natale. C’è talmente poco tempo per prendere delle decisioni definitive, che non sono state prese nelle ultime settimane, che alcune fonti di governo hanno spiegato che potrebbe diventare difficile definire le nuove regole prima di 24 ore.

Secondo quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, il Governo sta pensando alla possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni per i congiunti più stretti in occasione del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale. Si tratta di una deroga che coinvolge anche i Comuni stretti in caso di ripristino della zona rossa. Questa deroga, però, riguarderà un numero di congiunti davvero molto limitato. Si parla di sole due persone. Una decisione presa per andare incontro alle richieste che sono state presentate nelle ultime ore dagli amministratori della Lega.