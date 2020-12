Fiamme e paura per un incendio esploso sul traghetto per la Sardegna con 200 persone a bordo.

Su un traghetto diretto in Sardegna è divampato un’incendio che ha messo in pericolo le circa duecento persone a bordo. Partita da Genova con direzione Porto Torres, Sassari, l’imbarcazione dell’Athara, di Tirrenia, ha avuto a che fare con le fiamme a largo della Corsica rendendo necessario l’intervento della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco.

Stando a quanto si apprende dai soccorritori, il fuoco sarebbe partito nella stiva dove un camion frigo sarebbe andato in fiamme coinvolgendo anche altri veicolo nelle vicinanze e danneggiandone altri venti.

Incendio sul traghetto per la Sardegna

L’incendio sul traghetto per la Sardegna ha generato grande agitazione a bordo, con l’imbarcazione che è tornata indietro e il personale di bordo addetto che ha iniziato ad adoperarsi per smorzare le fiamme. Per fortuna nessuna delle persone a bordo, 172 passeggeri e 43 membri dell’equipaggio, ha riportato conseguenze legate all’intossicazione. Ora ripartiranno con un altro traghetto.

#Incendio nella stiva di un traghetto al largo del porto di #Genova, in fiamme alcuni camion a prua: il sistema antincendi della nave ha permesso di contenere le fiamme, alle operazioni di completo spegnimento e di verifica a bordo ci hanno pensato i #vigilidelfuoco #17dicembre pic.twitter.com/8QCdhc44u8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2020

Spetterà poi alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco fare chiarezza sulla genesi dell’incendio e accertare se vi possa essere dolo oppure se le fiamme siano state dovute ad un guasto tecnico di uno mezzi che viaggiavano nella stiva.