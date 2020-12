Un blocco di cemento staccatosi dal cornicione di un palazzo di Cuneo ha colpito una passante di trent'anni, ora ricoverata in gravi condizioni.

Paura a Cuneo, dove nella mattinata di venerdì 18 dicembre 2020 un blocco di cemento si è staccato dal cornicione di un palazzo colpendo una passante che stava camminando nei pressi. La donna, di circa trent’anni, si trova ora ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale cittadino.

Blocco di cemento si stacca da un cornicione

L’episodio si è verificato intorno alle 8:30 tra via Giacosa e via Medaglie d’Oro, non lontano dalla chiesa del Cuore Immacolato. La donna, residente nella zona in cui ha avuto luogo l’incidente, stava passeggiando quando all’improvviso un blocco di cemento e ferro dal peso di alcuni chili l’ha colpita. I calcinacci staccatisi dal quinto piano del palazzo l’hanno centrata in pieno causandole, secondo quanto appreso, un trauma cranico e diverse ferite.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno fornito alla donna le prime cure per poi trasportarla d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Qui i medici l’hanno ricoverata e stando a quanto trapelato sarebbe in gravi condizioni.

Presenti sul luogo del crollo anche gli agenti della Polizia Municipale che come di consueto hanno eseguito i rilievi necessari e dato il via alle indagini per ricostruire dettagliatamente l’accaduto. In particolare andranno accertati i motivi dell’incidente e se l’edificio fosse a norma. Oltre ai poliziotti sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, opportunamente transennata e bloccata al traffico, e l’amministratore del palazzo.