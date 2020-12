L’unica macchia arancione in una penisola completamente gialla dovrebbe quindi essere l’Abruzzo, a partire da domenica.

Presto, già nella giornata di venerdì 18 dicembre, tutte le Regioni italiane potrebbero cambiare colore e adottare le misure anti Covid della “zona gialla”. L’ordinanza potrebbe venire firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, consentendo alle ultime regioni in zona arancione Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano di spostarsi in zona gialla.

Rimarrebbe così escluso solo l’Abruzzo, che parrebbe orientato almeno per il momento a rimanere unica macchia arancione in tutto il territorio nazionale.

Covid, regioni cambiano colore

Il passaggio da zona arancione a zona gialla, comunque, dovrebbe durare solo pochi giorni. Questo perché, da domenica 20 dicembre, dato l’approssimarsi delle festività natalizie, tutta Italia dovrebbe tornare zona arancione o addirittura zona rossa.

Gli unici cittadini italiani impossibilitati a godersi qualche ora di libertà saranno dunque solamente quelli che risiedono in Abruzzo. Il 13 dicembre la Regione era passata da zona rossa ad arancione, non prima di un’accesa polemica con il governo, dovuta all’ordinanza regionale che anticipava il passaggio in fascia arancione. Dovrebbe essere quindi troppo prematuro un nuovo cambio di fascia.

In caso di conferma del passaggio da zona arancione a gialla, per Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano ci sarebbero riaperture e allentamenti delle misure restrittive. Decade anche il divieto di spostarsi tra diversi comuni. Resta però il coprifuoco dalle 22. Inoltre in zona gialla non serve più l’autocertificazione per qualsiasi spostamento.