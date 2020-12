Covid, Iacopo Melio ricoverato in ospedale: non è grave

Iacopo Melio ricoverato in ospedale per covid, il consigliere toscano non sarebbe grave.

Iacopo Melio, consigliere regionale del Pd in Toscana con tanto di record di preferenze alle ultime elezioni regionali, ha annunciato nei giorni scorsi di essere risultato positivo al covid, invitando chi lo segue e sostiene da tempo a pregare per lui o ad “inviare energie positive” per la sua pronta guarigione.

È lo stesso consigliere toscano a rendere noto che, data la sua condizione di salute, si è reso necessario il ricovero in un reparto specializzato dell’ospedale di Empoli. Stando a quanto trapelato dal nosocomio, le sue condizioni non sarebbero gravi e la degenza avrebbe dunque solamente natura precauzionale.

Covid, ricoverato Iacopo Melio

Nel suo post sui social, Melio a margine di una foto in cui si vede il letto dell’ospedale e la tv sintonizzata sul programma tv Propaganda Live di La7, scrive: “È da un anno che non vado in vacanza per non ammalarmi, e alla fine mi sono ammalato per andare in vacanza. Dall’hotel più in voga di Empoli, buonanotte!”



Seguono poi ben due post scriptum. Il primo è un ringraziamento a coloro che gli hanno mostrato vicinanza e affetto in queste difficili giornate: “Non riuscirò mai a rispondervi – scrive Melio – ma vi abbraccio con la mascherina in attesa di toglierla dopo “il tagliando”, perché passerà anche questa”. Il secondo è invece rivolto a Diego Bianchi, in arte Zoro, conduttore di Propaganda Live: “Caro Diego, non so più che inventarmi per farmi invitare da te a Propaganda!”. Un post scherzoso che sottolinea anche la grande voglia del consigliere di uscire quanto prima da questa situazione.