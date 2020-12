Sul web si diffonde l'ironia sulla norma che impedisce ai figli con più di 14 anni di uscire con entrambi i genitori durante le vacanze di Natale.

Il nuovo dpcm che regola gli spostamenti durante le vacanze di Natale non è ancora entrato in vigore ma ha già suscitato le reazioni più disparate sul web: a far discutere è in particolare la norma che impedisce ai figli con più di 14 anni di muoversi con più di un adulto.

Dpcm di Natale: figli fino a 14 anni

Nel provvedimento si legge infatti che “gli spostamenti nei giorni rossi (24-27 dicembre, dal 31-3 gennaio e 5-6) sono consentiti al massimo a due persone, a meno che non siano minori di 14 anni“. Il che vuol dire che due genitori che vogliono andare a trovare congiunti o amici lo possono fare insieme al figlio soltanto se questo ha meno di 14 anni. Il paradosso è che i loro nonni potrebbero invece andare a trovarli nonostante gli esperti continuino a sconsigliare di far muovere i più anziani.

In breve tempo la norma, oltre all’ira di chi ha più figli di divere età e si trova impossibilitato ad andare dai parenti, ha scatenato anche un’ondata di ironia. Da chi chiede consigli su cosa farsene dei figli di 15 e 17 anni a chi a chi propone di metterli in vendita su Amazon, sono moltissimi i commenti ironici comparsi sui social network.

Tra questi anche quello di Selvaggia Lucarelli, intervenuta con un post dalla scritta “Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene“. C’è poi addirittura chi propone un televoto per decidere chi escludere dal pranzo natalizio: “Nonni, sorella 17enne e fratello di 15: chi vuoi eliminare dal cenone?“. Infine chi sottolinea il paradosso di chi ha più figli di cui uno di più di 14 anni, che dovrà “rimanere a casa a Natale a fare il cane da guardia“.