Tragedia in centro a Milano. Un uomo di 60 anni è stato trovato agonizzante con un taglio profondo alla gola.

Una terribile tragedia ha coinvolto un uomo di 60 anni che è stato trovato in condizioni agonizzanti lungo via Mauro Macchi nei pressi della Stazione Centrale. Accanto al corpo della vittima che ha riportato un taglio profondo alla gola, è stato trovato un coltello.

Milano, ucciso uomo durante rapina

In via Mauro Macchi, nella zona della stazione centrale di Milano, il corpo di un uomo di 60 anni è stato trovato agonizzante per terra. Alcuni testimoni avrebbero già provveduto a raccontare alle forze dell’ordine che di aver visto gli aggressori dell’uomo.