Covid, morto a 59 anni il musicista Lelio Giannetto

Il mondo della musica è in lutto. Si è spento a 59 anni il musicista Lelio Giannetto a causa del Coronavirus.

Si è spento nella notte a causa del Coronavirus il musicista Lelio Giannetto. L’uomo che aveva solo 59 anni è stato il fondatore dell’associazione Curva Minore insieme al musicista Gianni Gebbia. Grazie a Giannetto Curva Minore si è fatta promotrice di laboratori, festival coinvolgendo al contempo giovani talenti di livello internazionale.

Da musicista Giannetto ha esplorato i generi più diversi passando dal rock al jazz senza dimenticare generi di respiro popolare come ad esempio la tarantella.

Artista instancabile, fino all’ultimo non ha mancato di stupire con progetti importantissimi e di alto livello. L’ultimo in ordine di tempo la rassegna RiEvoluzione 2020 che è stata trasmessa in streaming per circa un mese dal 7 novembre al 5 dicembre scorso. Moltissimi i messaggi di cordoglio verso questa figura di spicco come Daniele Ficola, direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Ha detto di lui: “Uomo, musicista e amico indipendente, determinato, per lui l’importante era creare e proporre a prescindere da tutto, un vulcano di idee. E ci era riuscito”.

