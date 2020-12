Il comune di Giave, in provincia di Sassari, in Sardegna, è stato ufficialmente dichiarato Covid free dopo la guarigione degli ultimi cittadini positivi.

Il comune di Giave, situato nell’antica regione del Meilogu nella provincia di Sassari, in Sardegna, è popolato da circa 500 anime ed è stato recentemente dichiarato ‘Covid free’.

Sassari, il comune Covid free di Giave

Gli ultimi abitati risultati positivi al coronavirus che risiedono a Giave sono stati dichiarati guariti nelle ultime ore: pertanto, la comunità può festeggiare la notizia e appropriarsi dello status di comune ‘Covid free’.

Il traguardo raggiunto da Giave è stato commentato dal sindaco Gian Mario Chessa con le seguenti parole: «Adesso la situazione è più tranquilla ma è importante non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole». Gioia, quindi, ma anche tanta prudenza affinché non si ripresentino nuovi casi di Covid tra i cittadini.

Le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Giave

L’amministrazione comunale di Giave è stata promotrice, in questi mesi, di due iniziative finalizzate a salvaguardare la Sanità e a mantenere sempre vigile l’attenzione riguardo le tecniche di prevenzione contro il Covid. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, infatti, l’amministrazione comunale ha provveduto a distribuire igienizzanti, saturimetri e circa ottomila mascherine agli abitanti, rigorosamente a costo zero. È stata, poi, potenziata anche la rete sviluppata per effettuare i prelievi del sangue, che si aggira per il paese una o due volte al mese consentendo ai cittadini di beneficiare del servizio offerto.