Un gesto estremo che ha sconvolto l'intero paese di Agugliano: una donna di 60 anni si è lanciata nel vuoto dalla propria mansarda.

Una tragedia che lascia senza parole. Una donna di 60 anni si è tolta la vita buttandosi dalla propria mansarda dopo aver fatto colazione. La vicenda è successa ad Agugliano, comune in provincia di Ancona, nelle Marche, nella mattina di sabato 19 Dicembre 2020.

Il piccolo paese è rimasto notevolmente colpito dal gesto assolutamente inaspettato.

In base ad una prima ricostruzione, infatti, la donna, come tutte le mattine, si era seduta al tavolo per fare colazione insieme al marito. Al termine, ha detto al marito che andava a cambiarsi ed è salita in mansarda. Probabilmente si trattava di una scusa per assentarsi. Giunta al piano più alto della casa, infatti, ha compiuto il gesto estremo e si è lanciata nel vuoto, facendo un volo di quasi 10 metri che si è rivelato fatale.

Suicida dopo aver fatto colazione

Il marito, sentito il tonfo, è subito uscito di casa per capire cosa fosse successo, scoprendo il corpo della moglie. Al momento è in stato di choc. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi. Tutti gli sforzi da parte dei medici si sono però rivelati inutili. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna. Per questo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti anche le forze dell’ordine per capire l’esatta dinamica dell’incidente: al momento le cause del gesto della 60enne sono sconosciute.