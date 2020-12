Un attacco feroce e al momento immotivato: una donna di 74 anni è morta sbranata dai 5 cani lupo cecoslovacchi della figlia.

Una tragedia assurda, una morte orribile e al momento senza nessuna causa certa. La vicenda è accaduta in un appartamento di via Boves, a Grugliasco, comune in provincia di Torino, nel tardo pomeriggio di venerdì 18 Dicembre 2020.

M.Z., queste le iniziali della donna, 74 anni, è morta sbranata dai cinque cani lupo cecoslovacchi di proprietà della figlia.

In base ad una prima ricostruzione, i cani avrebbero attaccato l’anziana quando in casa non c’era nessuno oltre a loro. I 5 cani (padre, madre e tre cuccioli) si sarebbero gettati contro la donna. Al suo rientro presso l’abitazione la figlia ha trovato la madre in fin di vita.

Giunta sul posto la ragazza ha chiamato subito i soccorsi riuscendo poi a chiudere in auto i cani. I vicini di casa, sentendo le urla provenienti dall’appartamento, avevano chiamato i vigili e i carabinieri. Le forze dell’ordine si sono immediatamente presentate sul luogo della tragedia per capire l’esatta dinamica dell’incidente e tenere a bada i curiosi.

Uccisa dai cani: tragedia a Grugliasco

Le cause di un simile e feroce attacco mortale sono al momento sconosciute. Nessuno sa cosa può aver scatenato nei cani un comportamento simile. La vittima, inoltre, sembrava conoscere bene gli animali. Spesso, infatti, era stata vista portali a spasso.

I cinque cani lupo cecoslovacchi al momento si trovano all’ospedale veterinario universitario di Grugliasco.