Nicola Magrini (Aifa) illustra il calendario per l'avvio della campagna vaccinale: le prime dosi di vaccino arriveranno il 25 dicembre.

Il direttore dell’agenzia del farmaco Aifa Nicola Magrini ha illustrato il calendario della somministrazione del vaccino anti Covid in Italia: le prime dosi dovrebbero arrivare il 25 dicembre e la campagna vaccinale dovrebbe iniziare due giorni dopo insieme agli altri paesi europei.

Vaccino Covid: parla Magrini

Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il 24 dicembre i camion della Pfizer partiranno dal sito di produzione in Belgio con i primi quantitativi che il giorno seguente raggiungeranno, scortati dall’Esercito, l’Istituto Spallanzani. Da lì, tra il 25 e il 26, saranno inviati a tutte le regioni in modo da partire il 27 con una grande e comune somministrazione europea dimostrativa.

Nei giorni successivi poi inizieranno le regolari consegne settimanali da circa 300 mila dosi ciascuna destinate a 222 punti di vaccinazione già indicati dalle Regioni ai quali se ne aggiungeranno altri fino ad arrivare ai 300 concordati. La distribuzione andrà avanti per circa un mese fino a quando si dovrebbe iniziare ad avere anche il vaccino di Moderna, che gli USA hanno già approvato e che l’Ema dovrebbe autorizzare ad inizio gennaio.

L’obiettivo del primo trimestre del 2021 è quello di immunizzare un milione e mezzo di italiani al mese tra operatori sanitari, lavoratori e ospiti delle residenze per anziani. Vale a dire le categorie indicate dal piano come prioritarie. Magrini ha infine spiegato che l’ordine di vaccinazione farà in modo di privilegiare i soggetti che non hanno mai contratto l’infezione o che non hanno più anticorpi. Gli ultimi a ricevere l’antidoto, ha concluso, saranno i bambini, presumibilmente vaccinati dopo l’estate. Questo perché la loro è la categoria a minor rischio e che risponde meglio all’infezione.