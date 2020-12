Sono finalmente giunti a Mazara del Vallo i 18 pescatori liberati giovedì scorso dopo 107 giorni trascorsi imprigionati nelle carceri libiche.

Nella mattinata di domenica 20 dicembre sono tornati a Mazara del Vallo i 18 pescatori liberati lo scorso giovedì dopo 108 giorni trascorsi imprigionati nelle carceri libiche. Malgrado la forte pioggia abbattutasi in queste ore sulla città siciliana sono decine i parenti radunati sul molo per riabbracciare dopo mesi i pescatori, giunti in Italia a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea.