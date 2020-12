Una scossa di 2,7 gradi è stata avvertita nella serata del 19 dicembre nella zona dei Campi Flegrei, seguita nella notte da un'altra di magnitudo 2,3.

Paura nella città metropolitana di Napoli, dove nella tarda serata del 19 dicembre una scossa di terremoto di 2,7 gradi è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro nella cittadina di Pozzuoli. L’evento sismico, avvenuto poco prima delle ore 23, è stato seguito da un’altra scossa di magnitudo 2,3 avvenuta alle 4:13 del mattino sempre con epicentro Pozzuoli.

Al momento non sembrano essersi registrati danni a cose o persone, anche se la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione della cittadina flegrea e da quella di diversi quartieri del capoluogo Napoli.

Terremoto a Napoli, scossa nei Campi Flegrei

Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è avvenuta a una profondità di circa due chilometri con epicentro a cinque chilometri a est di Pozzuoli, in un’area fortemente soggetta a rischio sismico. Come evidenziato inoltre dall’Osservatorio Vesuviano, la scossa delle 22:54 è stata preceduta da uno sciame sismico di circa una ventina di scosse avvenute tra le 15:16 e le 22:16, con magnitudo massima pari a 1 grado della scala Richter.

Il commento del sindaco di Bacoli

In serata, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha comunicato alla popolazione i dettagli della scossa appena avvertita: “Voglio rassicurare i tanti cittadini di Bacoli che mi stanno scrivendo, preoccupati, a seguito di un boato percepito intorno alle ore 23. E avvertito in più punti dei Campi Flegrei. Si tratta di una scossa, legata allo sciame bradisismico in atto da qualche anno, di magnitudo 2.7 e con una profondità di circa 2 km. L’Osservatorio Vesuviano monitora costantemente quanto accade. E notizia puntualmente, in tempo reale, i Comuni. In sinergia con l’INGV stiamo quindi seguendo l’evoluzione del fenomeno. Vi terrò aggiornati”.