Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, è risultato positivo al Covid-19.

Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, è risultato positivo al Covid-19. Il cardinale polacco ha i sintomi della malattia ed è attualmente ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma. Nella Santa Sede si sta provvedendo a sottoporre a tampone molecolare chiunque sia entrato in stretto contatto con l’uomo.

L’elemosiniere positivo al Covid-19

La positività al Covid-19 del cardinale Konrad Krajewski è stata rilevata a seguito di un tampone faringeo effettuato preso la Direzione Sanità e Igiene del Vaticano. Fonti vaticane stesse hanno annunciato il contagio dell’elemosiniere, che è una delle persone più vicine a Papa Francesco. Nella Santa Sede massima allerta al fine di evitare la diffusione del virus.

Il cardinale intanto si è sottoposto ad alcuni accertamenti al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato in osservazione. I primi esami hanno infatti rilevato una polmonite da Covid-19 allo stato iniziale. Le condizioni di salute dell’elemosiniere Konrad Krajewski verranno costantemente monitorate dai medici al fine di scongiurare un eventuale peggioramento.

In questi mesi di pandemia il cardinale polacco si è più volte schierato a favore delle fasce della popolazione più danneggiate. In particolare, aveva aiutato economicamente i trans che si prostituiscono a Torvaianica, che non riuscivano a sopravvivere a causa della mancanza di clienti.