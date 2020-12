La figlia ha denunciato la vicenda chiedendo spiegazioni alla struttura ospedaliera.

La figlia di una vittima del Covid-19 ha denunciato un brutto episodio avvenuto nell’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo è stato derubato della fede nuziale e anche dei pochi beni che aveva nel nosocomio. La donna ha subito denunciato il gravissimo episodio alle autorità competenti.

Morto per Covid-19

L’uomo è morto lo scorso 14 dicembre ed era un 68enne di Fondi (provincia di Latina). La donna ha chiesto dopo il decesso gli effetti personali del papà ricevendo la notizia della loro scomparsa. Nessuna traccia di occhiali, telefono, vestiti e fede nuziale: la figlia non ci ha pensato due volte e ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Al momento non si conosce chi abbia compiuto il furto e con quali modalità ed è proprio per questo che gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulla vicenda. L’episodio non è purtroppo un evento raro visto che anche a Giugliano è stata rubata una bombola di ossigeno per un paziente ricoverato.

L’ignobile gesto

Nel frattempo è stato ascoltato anche un infermiere, come persona informata sui fatti, avendo aiutato l’uomo durante il ricovero in ospedale. La struttura del San Camillo-Forlanini ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna per chiare cosa sia accaduto dall’inizio della degenza fino al triste epilogo con il decesso. La famiglia vuole sapere la verità sul furto e ha chiesto di fare luce sulla scomparsa degli oggetti che hanno un significato emotivo e affettivo ineguagliabile.