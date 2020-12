La ragazza è attualmente ricoverata in ospedale dopo la perdita del piccolo.

Una vera e propria tragedia si è consumata nella cittadina di Pessano con Bornago, in provincia di Milano, con una ragazza che ha partorito nel bel mezzo della strada. La giovane ha ricevuto immediatamente i soccorsi, ma il suo piccolo era già morto all’arrivo dei soccorsi.

Non si è quindi potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo e soccorrere la giovane.

Il parto in strada

Dopo una chiamata al personale sanitario si sono subito attivate le procedure per il soccorso a Pessano di mamma e piccolo. Una volta giunti sul posto i medici hanno soccorso la ragazza nei pressi della strada che confina con Gorgonzola. Il piccolo era purtroppo già morto: i medici hanno trovato mamma e figlio in una grande chiazza di sangue. La giovane, dopo i primi accertamenti e la stabilizzazione di alcuni valori, è stata immediatamente trasferita d’urgenza in codice rosso. Secondo le informazioni raccolte potrebbe trattarsi di una nascita prematura che avrebbe provocato la morte del feto, ancora troppo piccolo per nascere.

Triste epilogo

La vicenda si è verificata in via Aldo Moro, precisamente nella zona industriale che si trova al confine tra Pessano con Bornago e Gorgonzola. Non si conoscono al momento le condizioni della giovane che si trova attualmente ricoverata in ospedale per sottoporsi a vari accertamenti e alle opportune cure mediche. Il bambino sarebbe nato prima del tempo ed ecco molto probabilmente la vera causa del suo decesso.