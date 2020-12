Abusi sessuali sulla figlia minorenne: arrestato un uomo

La situazione è veramente delicata dopo i domiciliari concessi all'uomo sul quale pendono gravi accuse.

Gli episodi di abusi sessuali sarebbero durati per diversi mesi: un uomo con a carico queste gravissime accuse è stato arrestato. La storia arriva dalla Puglia e riguarderebbe un uomo e una figlia di 4 anni. Nelle scorse ore il personale di Polizia ha bloccato un uomo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Gli abusi

La Procura della Repubblica di Bari ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Secondo la ricostruzione effettuata dall’accusa, le violenze nei confronti della bambina sarebbero andate avanti per un po’ di tempo. Tutto è partito dalla denuncia dell’ex moglie che si sarebbe preoccupata dopo alcune parole della piccola.

Le indagini

Gli investigatori si sono messi subito al lavoro supportati da uno psicologo, vista la delicatezza del caso. Il padre della bambina, ospitato da alcuni parenti, avrebbe sfruttato l’assenza in casa degli stessi per le violenze. Le conferme al momento troverebbero risposte anche dal racconto della piccola. La bambina, infatti, è stata ascoltata dagli inquirenti in un luogo protetto. Per questa ragione, quindi, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo. L’accusa dichiara inoltre che l’uomo avrebbe approfittato di alcuni momenti per agire in casa indisturbato. Nel frattempo le indagini continuano a fare il proprio corso e non si escludono possibili novità a breve. La bambina è intanto in un luogo sicuro supportata anche da personale qualificato.

Anche a Canicattì un uomo è stato fermato con le stesse accuse per aver abusato della figlia adolescente.