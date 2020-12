Il pdf dell'autocertificazione necessaria per le feste di Natale e Capodanno: tutto quello che c'è da sapere.

Il decreto Natale, annunciato il 18 dicembre dal presidente Conte in conferenza stampa, fa tornare l’obbligo di autocertificazione in tutta Italia durante il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio, con delle differenze dovute al fatto che in alcuni giorni i territori saranno zona rossa e in altri zona arancione.

Nel modulo di autocertificazione per Natale e Capodanno 2020 (per il pdf clicca qui) andranno indicate le proprie generalità oltre che l’indirizzo di partenza e di arrivo e il motivo dello spostamento.

Il pdf dell’autocertificazione per Natale e Capodanno 2020

Nei giorni considerati zona rossa, vale a dire il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 l’autocertificazione andrà sempre portata con se e gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi di urgenza da specificare. I motivi d’urgenza hanno subito delle piccole modiche rispetto al lockdown di marzo: si potrà andare a messa, fare attività fisica in forma individuale nei pressi della propria abitazione e si potranno fare visite ad amici e parenti nel numero massimo di due persone non conviventi in ogni singola abitazione. Sono esclusi da questo conteggio i minori di 14 anni. Nel caso ci si rechi da amici e parenti, il decreto non prevede che venga indicato il nominativo delle persone da cui si sta andando, basta l’indirizzo di destinazione.

Per quanto riguarda invece i giorni in zona arancione, vale a dire il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, il modulo di autocertificazione servirà solo per uscire dal proprio comune di residenza. Le motivazioni e le modalità di compilazione sono le stesse previste per gli spostamenti dei giorni zona rossa, ma con focus sul solo spostamento tra comuni.