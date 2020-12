Son oltre 40mila le famiglie del Comune di Napoli che riceveranno il bonus spesa per il mese di dicembre.

Anche per il mese di dicembre il Comune di Napoli ha previsto un bonus spesa con ben 129 negozi e supermercati, di 45 catene accreditate, che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Gli aventi diritto, circa 40.031 i nuclei familiari, riceveranno importi fino a 350 euro a famiglia e in questa mensilità sono stati considerati anche i percettori del Reddito di Cittadinanza con almeno 3 figli a carico.

Le domande respinte sono state invece 6.285. Il bonus potrà essere speso entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

Napoli, il bonus spesa di dicembre

Si diceva dei 129 punti vendita aderenti, i quali sono consultabili sul sito del Comune di Napoli. Si ricorda inoltre che per attivare il sussidio bisognerà essere in possesso delle credenziali e del pin che sarà spedito dal comune ai beneficiari a partire dal 21 dicembre. Il piano prevede che ne vengano spediti circa 5.500 al giorno e dunque entro una settimana tutti dovrebbero riceverlo.

Elenco definitivo degli esercizi commerciali idonei a fornire generi di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità sociale durante l’emergenza da #Covid_19 https://t.co/GbPHqT6l2h #Napoli — Comune di Napoli (@ComuneNapoli) December 19, 2020

La priorità nella distribuzione delle credenziali verrà data a coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza e che dunque potrebbero essere maggiormente in difficoltà in questo periodo. Al momento della ricezione verranno indicate dal Comune anche le date per l’utilizzo del pin. È stato poi istituito dal Comune un call center per chiarire ogni eventuale dubbio dei cittadini.