Cisterna si ribalta sulla superstrada Rho-Monza: un ferito

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti mettendo la zona in sicurezza.

Mattinata intensa quella vissuta martedì 22 dicembre con l’autocisterna che si ribalta sulla superstrada che collega Rho con Monza. Il mezzo trasportava gasolio e si è piegato su un lato, proprio al centro della carreggiata. L’episodio ha provocato lunghe code e un ferito lieve che per fortuna non ha subito gravi conseguenze.

Cisterna si ribalta

Poco prima delle 11 un mezzo si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Paderno Dugnano, sulla strada che conduce all’autostrada direzione Milano. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, ma per fortuna nessuna persona ha subito gravi ferite. Ovviamente la circolazione ha subito numerosi disagi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e verificare lo stato del mezzo ribaltato sulla superstrada.

Un ferito

Sul luogo si sono recati diversi mezzi di soccorso da Milano e Monza per evitare maggiori problemi alle vetture e anche un’ambulanza per eventuali feriti. Una persona di 71 anni è stata medicata sul posto e non ha riportato gravi conseguenze. Il traffico ovviamente è andato in tilt dando vita a una lunga fila di automobili rimaste bloccate dall’incidente. Nel giro di poco tempo la coda è diventata chilometrica.

Le autocisterne che perdono il gasolio trasportato sono un pericolo per la sicurezza. Basti pensare che in Cina un’esplosione avvenuta qualche tempo fa provocò 19 morti. In quella circostanza crollarono anche alcuni edifici situati nelle vicinanze. Ci furono centinaia di feriti causati dall’inalazione del gas liquido fuoriuscito dal mezzo.