AIFA l’agenzia italiana del Farmaco ha autorizzato ufficialmente il vaccino Pfizer e BioNTech.

Dopo il via libera da parte di EMA per il rilascio ufficiale del vaccino in tutta Europa è arrivato l’ok da parte di AIFA per la distribuzione del vaccino su tutto il territorio nazionale.

Coronavirus, AIFA autorizza il vaccino Pfizer

Siamo finalmente arrivati ad una svolta. AIFA Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il vaccino anti-covid sviluppato da Pfizer e BioNTech che sarà distribuito dal 27 dicembre in tutte le regioni italiane. Sul sito online sono già presenti le Faq relative al vaccino. “È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più. Forza”, ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza.