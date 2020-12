Verifiche in corso, ma è tanta la rabbia dei genitori che protestano contro l'Asl di Roma.

L’attuale periodo che precede il Natale sarà un momento di isolamento per 23 famiglie alle porte di Roma, precisamente nella frazione di Dragona. A causa della positività di una maestra, giunta nella scuola come supplente la scorsa settimana. La maestra, dopo essersi sottoposta al test rapido a Roma, è risultata positiva al Covid-19.

Covid-19 per la maestra di Roma

Dopo l’ufficialità della positiva al Coronavirus, l’insegnante è stata isolata, così come i bambini e le loro famiglie. Si tratta di un isolamento fiduciario che ha coinvolto decine di persone. Nel frattempo la sezione è stata chiusa. “Alle 13 ci hanno chiamato per andare a prendere i bambini – racconta una mamma a “la Repubblica” – . Ma i piccoli, intanto, avevano già trascorso ore e ore insieme, tra di loro, rischiando, quindi, di far potenzialmente circolare il virus ancora di più, nel caso uno o più bambini contagiati a loro volta dalla supplente che avevano visto qualche giorno fa”.

In un altro caso, questa volta a Bari, nonostante la positività dei genitori, i piccoli continuavano ad andare all’asilo.

Maestra positiva al Coronavirus

Intanto le famiglie hanno chiesto delle spiegazioni visto l’accaduto. L’intenzione è quella di capire come mai l’Asl non abbia comunicato entro l’orario di ingresso dei bambini le disposizioni sull’isolamento. I genitori, inoltre, contestano il fatto che nessuna abbia chiuso in via precauzionale la scuola.

L’Asl ha spiegato che soltanto “uno dei genitori potrà uscire di casa per acquistare i beni di prima necessità”. Una situazione in continuo divenire che tende a non far vivere giorni tranquilli per tutte le famiglie coinvolte nella vicenda.