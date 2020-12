L'elemosiniere di Papa Francesco è ricoverato per polmonite al Policlinico Gemelli, ed è positivo al covid.

Il cardinale Konrad Krajewski, conosciuto per essere l’Elemosiniere di Papa Francesco è stato ricoverato per polmonite al Policlinico Gemelli di Roma. In seguito, il cardinale è risultato positivo al tampine faringeo. Ora cresce la preoccupazione all’interno del Vaticano e si cerca di capire se sia entrato in contatto con il Santo Padre nelle ultime ore.

Papa, elemosiniere ricoverato per polmonite

Secondo quanto apprende Adkronos, il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Papa Francesco, è stato ricoverato per una polmonite al Policlinico Gemelli. In ospedale il tampone faringeo ha confermato la sua positività al covid.

Al momento non trapelano altri contagi interno al Vaticano, ma si sta cercando di verificare gli ultimi contatti del porporato. Krajewski, infatti, da tempo è in prima linea nell’aiuto dei poveri che gravitano attorno al mondo clericale e nella capitale.

Il gesto caritatevole

Nel maggio 2019 il cardinale aveva riattivato la luce a Spin Time, un palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme, rimasto senza acqua e luce da settimane.

“Sono intervenuto personalmente, ieri sera, per riattaccare i contatori. E’ stato un gesto disperato. C’erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi“. Così dichiarà cardinale Krajewski.

“Non l’ho fatto perché sono ubriaco. Qui vivono 420 persone (tra cui 98 minorenni) e ci sono 25 realtà culturali. Ma non sarà certo il buio a fermarci. Questo è un’appello alla città di Roma“. Così giustificò il suo intervento nel 2019.