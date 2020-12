I Carabinieri hanno arrestato la fidanzata del figlio della coppia i cui resti umani sono stati rinvenuti in quattro valigie.

Svolta nel giallo dei corpi ritrovati nelle quattro valigie scoperte in un terreno lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno non lontano dal carcere di Sollicciano: i Carabinieri hanno arrestato la fidanzata del figlio della coppia uccisa come ordinato dal decreto di fermo emesso dalla Procura.

Giallo valigie: arrestata la fidanzata del figlio

Si tratta di Elona, donna di 36 anni che all’epoca della sparizione di Sheptim e Teuta Pasho (2015) era la convivente di loro figlio. Le accuse che la magistratura ha ipotizzato a suo carico sono quelle di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. Secondo gli inquirenti il 2 novembre 2015, il probabile giorno del misfatto, avrebbe ospitato la coppia nella sua abitazione di via Pantano, non lontana dal luogo in cui sono state rinvenute le valigie.

I genitori del compagno erano da poco arrivati dall’Albania per rivedere il figlio Taulant che sarebbe uscito di prigione dopo aver scontato 4 anni di carcere per droga. Una delle figlie delle vittime, Vittoria, aveva raccontato ad un’emittente albanese che l’ex fidanzata del fratello aveva visto i genitori ancora in vita prima che sparissero misteriosamente. Sono quindi in corso ulteriori analisi per capire la posizione della donna e del figlio delle vittime. Il movente del duplice omicidio potrebbe essere legato ad un tesoretto di 40/50 mila euro del figlio che custodivano i due coniugi.

Intanto Taulant si trova detenuto presso un carcere della Svizzera dove si troverebbe detenuto dal 16 ottobre scorso per il reato di furto con scasso e violazione di domicilio.