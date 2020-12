Incidente tra camion a Benevento: uomo incastrato nel mezzo

Il conducente di uno dei due camion è stato immediatamente estratto dalle lamiere.

Attimi piuttosto intensi hanno percorso le prime ore di martedì 22 dicembre, sulla Statale 372 Telesina che collega Benevento e Caianello, a causa di un incidente. L’episodio si è verificato all’altezza dell’uscita di Ponte, direzione Telese Terme. Due camion sono stati protagonisti di un forte tamponamento.

A bordo dei mezzi vi erano due persone: per uno di loro è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente sulla Benevento-Caianello

All’interno del mezzo è rimasto incastrato un autista che non riusciva più ad uscire dall’abitacolo. L’uomo è stato immediatamente aiutato dai vigili del fuoco che hanno raggiunto il posto e bloccato la circolazione. Sul luogo è giunto il personale di soccorso che ha estratto l’uomo incastrato.

La persona ferita è stata medicata dal personale del 118 che ha successivamente scelto di ricoverarlo per ulteriori verifiche sullo stato di salute ed evitare possibili contraccolpi, in seguito al grave sinistro subito nel cuore della notte.

Non è la prima volta

Nel mese di novembre uno scontro tra due tir a Fabro, in provincia di Terni, ha provocato la morte di una persona. Gravissimo è stato l’impatto che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti.

Un altro grave incidente è avvenuto sempre sull’autostrada A1 coinvolgendo un mezzo che ha successivamente preso fuoco. Anche in questa circostanza due tir si sono scontrati. L’episodio ha avuto luogo nei pressi del chilometro 182 vicino l’uscita Valsamoggia. Per fortuna le fiamme non hanno preso possesso del secondo mezzo.