Incidente a Oristano: morto il 25enne Francesco Scano

Oristano, il giovane Francesco Scano morto durante un incidente stradale: durante lo schianto si trovava in auto sui sedili posteriori.

Incidente mortale sulla strada statale 131 che porta verso Oristano. Morto un ragazzo di 25 anni, Francesco Scano. Il sinistro si è verificato quando tre giovani a bordo di una Bmw hanno perso il controllo della vettura. Al momento della morte, Francesco si trovava sui sedili posteriori.

Il sinistro è avvenuto lo scorso 20 dicembre intorno alle 21. Ancora da accertare i motivi per cui i ragazzi abbiano perso il controllo della vettura andata in seguito fuori strada nei pressi di località Santa Cristina tra Paulilatino e Bauladu.

Oristano, Francesco Scano morto sul colpo

A causa dell’incidente Francesco Scano è morto sul colpo e non si è potuto fare niente per lui. Sul luogo sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Macomer e i volontari del 118. Gli altri due ragazzi feriti nello scontro si sono salvati e sono stati trasferiti in ospedale. Ancora non sono state rese note le loro condizioni di salute, ma i parametri risulterebbero stabili.

Il ricordo sui social

La salma di Francesco Scano è stata portata a Oristano, presso la camera mortuaria dell’ospedale San Martino. I funerali del ragazzo si terranno in data 22 dicembre presso la basilica di Santa Giusta alle 15:30. Saranno ovviamente osservate le norme anti Covid. Francesco Scano si trovava sul sedile posteriore al momento dell’incidente mortale, ma le cause del sinistro necessitano di ulteriori chiarimenti. Fin dall’inizio i soccorsi nei suoi confronti si sono rivelati inutili.