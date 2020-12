La storia di Gianfranco Longo e Mirka Baiardo ha suscitato commozione sui social: i due se ne sono andati a poche ore di distanza.

La storia di Gianfranco Longo e Mirka Baiardo ha un che di commovente e dimostra come a volte l’amore possa essere indistruttibile, andando oltre la morte. I due coniugi vivevano a Santa Margherita Ligure (Genova). Sono stati insieme per sessant’anni e hanno lasciato questo mondo l’una a poche ore di distanza dall’altro.

Mirka non ha resistito al distacco da Gianfranco, ex direttore di banca. Mirka, accanto al letto di morte del suo amato, aveva detto, come riportato dal Secolo XIX: “Sono come una candela, mi consumo di lacrime come se fosse cera”. Erano entrambi novantenni.

La commovente storia di Gianfranco e Mirka

Gianfranco Longo e Mirka Baiardo sono stati insieme per 60 anni. La loro unione non si è sfaldata neanche dinanzi alla morte. Sono andati via insieme a poche ore di distanza. Mirka, in seguito alla morte di suo marito Gianfranco aveva detto di sentirsi come una candela che si consuma. Anche lei ha chiuso gli occhi per sempre poche ore dopo. Il conforto di amici e parenti non è bastato per far le superare la tragedia.

Il cuore di Mirka non ha retto

Il cuore di Mirka Baiardo non ha retto al dolore per la perdita di suo marito Gianfranco Longo e alla fine anche lei è morta poco dopo. Del resto, un simile trauma non si riesce a superare così facilmente dopo sessant’anni di matrimonio. La vicenda sta facendo il giro dei social, suscitando grande commozione in tutta Italia.