Il sindaco autorizza la festa di laurea di un suo amico, polemica a Foggia.

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha autorizzato una festa di laurea nella Sala Fedora del Teatro Giordano della città lo scorso 12 dicembre e cioè quando il comune da lui amministrato era in zona arancione a causa dell’alto numero di contagi del territorio pugliese.

Il festeggiato ha scattato una foto della festa e la diffusione della stessa ha generato delle inevitabili polemiche contro il primo cittadino e il trattamento di favore che avrebbe avuto nei confronti di un suo amico.

Foggia, il sindaco autorizza festa di laurea

Nello specifico il neolaureato, a capo di una compagnia teatrale della zona, ha condotto alcuni comizi di Landella nel corso delle ultimi elezioni amministrative, fattore questo che elimina ogni dubbio in merito al rapporto di conoscenza tra i due.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il definitivo consenso all’uso della sala del Teatro sarebbe arrivato direttamente dall’ufficio di gabinetto del sindaco.

La foto è stata condivisa sui social inizialmente da Giuseppe Mainiero, ex consigliere comunale che ha denunciato l’accaduto dopo aver ricevuto una lettera anonima con tanto di foto della festa.

“Oggi ho ricevuto questa lettera anonima – scrive Mainiero su Facebook – La festa pare ci si stata davvero. Il Teatro Umberto Giordano riapre per gli amici, e con tanto di autorizzazione. Ci sarebbero gli estremi per una denuncia? Inutile chiederselo, lo ritengo inutile”. Il festeggiato si è difeso riferendo di aver ottenuto la concessione all’utilizzo della Sala Fedora solo “per il tempo necessario per la proclamazione (10 minuti)”.