Accompagna il figlio a scuola malgrado sappia di essere positivo: genitore 44enne denunciato.

Dopo 9 mesi di pandemia sono purtroppo ancora frequenti gli episodi di grave irresponsabilità da parte di alcuni cittadini. In molti non rispettano i periodi di quarantena e escono di casa, in altri casi, decisamente più gravi, positivi accertati, magari asintomatici, si sentono liberi di uscire contribuendo così ad un’ulteriore diffusione del virus.

L’ultimo episodio in tal senso riguarda un genitore 44enne di Sissa Trecasali, comune in provincia di Parma, che, malgrado la riscontrata positività, è uscito per accompagnare il figlio a scuola.

Genitore positivo accompagna il figlio a scuola

L’uomo è stato denunciato per la violazione della normativa sanitaria anti covid e anche per falso in quanto all’ingresso dell’istituto scolastico elementare ha dichiarato di non essere sottoposto a nessuna forma di isolamento.

Tutto non vero naturalmente. È bastato incrociare i dati del registro scolastico con le comunicazione dell’azienda sanitaria per riscontrare il comportamento irresponsabile del genitore di 44 anni.

I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Fidenza, chiamati in questi giorni ad un grande lavoro di monitoraggio del territorio anche in vista dell’entrata in vigore del decreto Natale. Si diceva in apertura della frequenza dei casi di violazioni delle quarantene, affermazione che trova conferma anche in un altro caso avvenuto sempre nella provincia di Parma.

Nello specifico un 51enne passeggiava liberamente in strada, malgrado fosse in isolamento domiciliare disposto dall’Asl.