Un uomo di 34 anni è precipitato dalle scale dopo aver sentito un malore. Un’ora dopo è stato ritrovato dagli amici deceduto.

Sarebbe stato un malore a causare il decesso di un barman di 34 anni residente in provincia di Ancona che sarebbe deceduto dopo essere precipitato dalle scale di un condominio a Sirolo. L’uomo che era andato a trovare degli amici, avrebbe poi dichiarato di non sentirsi bene decidendo quindi di rincasare.

Dopo circa un’ora la macabra scoperta: il barman è stato ritrovato dagli amici senza vita sul pianerottolo dell’edificio.

A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori sanitari giunti sul posto. Non è stato quindi fatto altro se non dichiararne il decesso. Ad ogni modo non sarebbero ancora chiare le esatte cause della morte del barman di Ancona. Proprio su questo potrebbe essere disposta a breve l’autopsia per definire con esattezza cosa sarebbe accaduto all’uomo di 34 anni.

